Обмен Леонарда в «Торонто» задерживается из-за неопределённости в руководстве «Клипперс»

Обмен форварда Кавая Леонарда из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Торонто Рэпторс» до сих пор официально не подтверждён. Об этом сообщает журналист Марк Стейн.

«Насколько мне известно, «Торонто» стремится как можно скорее завершить сделку после того, как 9 июля сначала поставили её на паузу, чтобы подстраховаться на случай дисквалификации Кавая Леонарда или полного аннулирования его контракта. При этом в «Торонто» по-прежнему твёрдо уверены, что сделка состоится на тех условиях, которые были согласованы и изначально предусмотрены.

Однако задержка вполне естественно заставила некоторых наблюдателей в лиге вслух задаваться вопросом: не затягивают ли «Клипперс» процесс или не рассматривают ли они ещё более радикальный шаг, чтобы насолить Леонарду за то, что он без колебаний принял наказание лиги, вместо того чтобы воспользоваться своим правом на апелляцию