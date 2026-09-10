«Партизан» переизбрал Мияйловича президентом и раскрыл детали взноса за лицензию Евролиги

«Партизан» из Белграда переизбрал Остою Мияйловича на должность президента клуба для «сохранения организационной стабильности». Об этом сообщает пресс-служба сербской команды.

Как отмечается в заявлении, Мияйлович проведёт новые выборы после выполнения всех «предложенных стратегических задач». Такая преемственность в руководстве направлена на «сохранение организационного импульса и гарантию того, что долгосрочные стратегические проекты будут реализованы гладко, пока сербский гранд готовится к важным этапам как на площадке, так и вне её».

Клуб также предоставил обновлённую информацию о заявке на получение долгосрочной лицензии Евролиги. Была предложена финансовая модель с детальным планом сбора средств на первый взнос за франшизу в случае одобрения запроса «Партизана» со стороны Евролиги. Согласно пресс-релизу, первый платёж будет самым крупным и составит € 12,5 млн. Дополнительно € 4,5 млн будут направлены на строительство новой современной тренировочной базы, включающей четыре площадки, два тренажёрных зала, медицинский блок, ресторан и офисы.

Что касается бюджета клуба, в сезоне-2026/2027 общий бюджет команды вырастет на 2,5% по сравнению с прошлым сезоном. При этом отмечается, что у клуба нет долгов за прошлые периоды.