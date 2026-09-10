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Дюрен может сыграть сезон на квалификационном предложении ради статуса свободного агента

Дюрен может сыграть сезон на квалификационном предложении ради статуса свободного агента
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«Детройт Пистонс» и центровой Джейлен Дюрен не могут договориться о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Марк Стейн.

22-летний баскетболист готов сыграть предстоящий сезон на квалификационном предложении в размере $ 9,6 млн, чтобы летом 2027 года выйти на рынок в статусе неограниченно свободного агента. По данным источника, Дюрен рассчитывает на продление в среднем на $ 40 млн в год на пять лет, тогда как «Детройт» предлагает около $ 35 млн в год.

После прорывного сезона, в котором Дюрен впервые стал участником Матча всех звёзд и был включён в третью символическую сборную НБА, его средние показатели составили 19,5 очка и 10,5 подбора. Разрыв в зарплатных ожиданиях привёл к временной заморозке переговоров в середине августа, после чего стороны возобновили обсуждение.

Как пишет Стейн, главная проблема Дюрена в переговорах — рынок, на котором у других клубов нет свободного места под потолком зарплат. Это лишает центрового возможности получить предложения от других команд, которые вынудили бы «Детройт