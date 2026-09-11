15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джефферсон — о Симмонсе: лучше не питать никаких ожиданий, но талант у него был всегда

Джефферсон — о Симмонсе: лучше не питать никаких ожиданий, но талант у него был всегда
Комментарии

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Ричард Джефферсон высказался о переходе австралийского разыгрывающего защитника Бена Симмонса в «Сакраменто Кингз».

«Думаю, здесь лучше вообще не питать никаких ожиданий. В баскетболе, как и во многих других видах спорта, многое зависит не только от физических качеств, но и от психологии. У Бена всегда был талант. В этом году у него есть всё, чтобы стать участником Матча всех звёзд.

Если Бен проведёт лучший сезон в карьере, будет здоров, а его спина не будет его беспокоить, у него достаточно таланта, чтобы попасть в сборную лучших обороняющихся и даже претендовать на звание лучшего защитника года. Он способен защищаться против игроков всех пяти позиций», — приводит слова Джефферсона издание Basket News.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Бену Симмонсу подарили ещё один шанс. Зачем он нужен «Сакраменто»? Бену Симмонсу подарили ещё один шанс. Зачем он нужен «Сакраменто»?
Они под защитой. 5 суперзвёзд НБА, которых точно не обменяют в новом сезоне