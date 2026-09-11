Игрок НБА Егор Дёмин отреагировал на выход Арины Соболенко в финал US Open — 2026

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отреагировал на выход белорусской теннисистки Арины Соболенко в финал US Open. Первая ракетка мира в четвёртый раз подряд поборется за титул на турнире.

В полуфинале Соболенко в двух сетах обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую третье место в мировом рейтинге, — 7:5, 6:2.

«Арина Соболенко в финале!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Кроме того, баскетболист опубликовал несколько видеозаписей с матча, который посмотрел с трибун.

Отметим, что предстоящий сезон станет для Дёмина вторым в НБА. На драфте 2025 года «Бруклин» выбрал россиянина под общим восьмым номером.