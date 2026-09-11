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Игрок НБА Егор Дёмин отреагировал на выход Арины Соболенко в финал US Open — 2026

Игрок НБА Егор Дёмин отреагировал на выход Арины Соболенко в финал US Open — 2026
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отреагировал на выход белорусской теннисистки Арины Соболенко в финал US Open. Первая ракетка мира в четвёртый раз подряд поборется за титул на турнире.

В полуфинале Соболенко в двух сетах обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую третье место в мировом рейтинге, — 7:5, 6:2.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Арина Соболенко в финале!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Кроме того, баскетболист опубликовал несколько видеозаписей с матча, который посмотрел с трибун.

Отметим, что предстоящий сезон станет для Дёмина вторым в НБА. На драфте 2025 года «Бруклин» выбрал россиянина под общим восьмым номером.

Что известно о допуске россиян в баскетболе: