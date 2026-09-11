15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томислав Томович прокомментировал поражение «Локомотива-Кубани» от клуба Евролиги «Эфеса»

Томислав Томович прокомментировал поражение «Локомотива-Кубани» от клуба Евролиги «Эфеса»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович прокомментировал поражение от турецкого «Анадолу Эфеса» (74:85) в матче предсезонного турнира Gloria Cup.

Gloria Cup
09 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул
Окончен
85 : 74
Локомотив-Кубань
Краснодар

«Игра есть игра. Мы знали, что будет тяжело. Я говорил об этом ребятам перед игрой: уровень контакта, скорость реакции — всё это очень высоко.

Я серьёзно их предупреждал, но мне не понравилось, как мы отвечали на это бóльшую часть матча. У нас были хорошие моменты, но слишком мало времени мы играли на равных с такой командой, как «Эфес», — приводит слова Томовича официальный телеграм-канал «Локомотива-Кубань».

Подвели итоги сборов «Локо» — читайте на «Чемпионате»:
Самая результативная игра в истории и яркие новички. Что мы узнали о сборе «Локо» в Турции
Самая результативная игра в истории и яркие новички. Что мы узнали о сборе «Локо» в Турции

«Тойота» показала эволюцию проекта робота-баскетболиста: