Томислав Томович прокомментировал поражение «Локомотива-Кубани» от клуба Евролиги «Эфеса»

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович прокомментировал поражение от турецкого «Анадолу Эфеса» (74:85) в матче предсезонного турнира Gloria Cup.

«Игра есть игра. Мы знали, что будет тяжело. Я говорил об этом ребятам перед игрой: уровень контакта, скорость реакции — всё это очень высоко.

Я серьёзно их предупреждал, но мне не понравилось, как мы отвечали на это бóльшую часть матча. У нас были хорошие моменты, но слишком мало времени мы играли на равных с такой командой, как «Эфес», — приводит слова Томовича официальный телеграм-канал «Локомотива-Кубань».

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