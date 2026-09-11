«Клипперс» оказались под федеральным расследованием из-за выплат Каваю Леонарду

Федеральная прокуратура в Бруклине начала уголовное расследование в отношении «Лос-Анджелес Клипперс». Поводом стали обвинения в том, что клуб обошёл потолок зарплат НБА, обеспечив форварду Каваю Леонарду дополнительный доход через серию фиктивных рекламных соглашений, не требовавших от игрока фактического участия. Об этом сообщают журналисты New York Times Майкл Шмидт, Уильям Рашбаум и Сантул Неркар.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, расследование находится на самой ранней стадии.

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала проверку ещё до того, как НБА объявила результаты собственного расследования и назначенные по его итогам серьёзные санкции. Проверку по поручению лиги проводила юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Её инициировали публикации расследовательского журналиста и автора подкаста Пабло Торре, вышедшие в прошлом году.

Пока неизвестно, какие именно возможные преступления изучают прокуроры. Источники издания утверждают, что в рамках расследования уже была направлена как минимум одна повестка с требованием предоставить документы.

«Клипперс» по-прежнему настаивают, что не нарушали никаких правил, хотя собранные материалы говорят об обратном. В недавнем заявлении клуб недвусмысленно намекнул, что может подать иск против НБА. По информации журналистов New York Times, это один из вариантов, которые сейчас рассматривают в «Клипперс». Другой — обратиться в суд с просьбой временно запретить лиге предпринимать дальнейшие действия. Болеее того, пока неясно, приведёт ли оно к уголовным обвинениям и дойдёт ли дело до большого жюри. Источники говорили с журналистами на условиях анонимности.

Восточный округ Нью-Йорка давно занимается делами, связанными с честностью и коррупцией в профессиональном спорте. В частности, его прокуроры неоднократно расследовали нарушения, связанные с НБА и незаконными ставками на спорт.

Нынешнее дело стало уже вторым федеральным расследованием, связанным с финансовыми отношениями «Клипперс» и Леонарда. Как отмечают Шмидт, Рашбаум и Неркар, компания Daktronics — одна из фирм, фигурирующих в расследовании НБА, — недавно признала во время телефонной конференции с инвесторами, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает её рекламное соглашение с Леонардом.