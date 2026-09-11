Яннис Адетокунбо потратил $ 13,5 млн на новый дом во Флориде после перехода в «Майами»

Звёздный форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо приобрёл особняк в престижном районе Пайнкрест, штат Флорида, за $ 13,5 млн. Покупка состоялась после его перехода из «Милуоки Бакс» в «Майами». Об этом сообщает Miami Herald.

Пайнкрест расположен неподалёку от Майами и славится спокойной атмосферой, просторными участками и дорогой недвижимостью. Соседом Адетокунбо стал Тайлер Хирроу — он также оказался участником сделки и теперь выступает за «Милуоки». Его особняк, расположенный по соседству, выставлен на продажу за $ 12 млн.

Фото: Из личного архива Traded: Miami

Новый дом Адетокунбо занимает около 1084 м². В нём восемь спален и 12 ванных комнат, а площадь прилегающего участка составляет примерно 4300 м².

По условиям нового контракта с «Майами» греческий баскетболист будет получать почти $ 60 млн в год. Соглашение рассчитано на три сезона, а его общая сумма составляет $ 175 млн.