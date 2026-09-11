«Локомотив-Кубань» не стал подписывать экс-защитника «Уралмаша» после просмотра

Руководство «Локомотива-Кубани» приняло решение не заключать контракт с защитником Иваном Пынько. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват». В связи с этим 26-летний баскетболист вновь станет свободным агентом.

Пынько находился на просмотре в краснодарском клубе и сыграл в трёх товарищеских матчах: дважды против грозненского «Динамо», а также в игре с «Петкимспором» на предсезонном турнире Gloria Cup. В трёх остальных встречах «Локомотива-Кубани» в Турции защитник на площадку не выходил.

Прошлый сезон Пынько провёл в составе «Уралмаша». Он принял участие в 28 матчах, проводя на площадке в среднем восемь минут и набирая 2,8 очка, а также совершая 1,4 подбора за игру.

Стоит отметимть, что в межсезонье — 2026 «Локомотив-Кубань» существенно обновил состав. 7 августа клуб объявил о подписании бывшего игрока НБА Алексея Покушевски, а 9 августа — американского защитника Найта. Ещё 27 июня краснодарская команда заключила долгосрочное соглашение с центровым Глебом Фирсовым, которым клуб интересовался ещё в январе.