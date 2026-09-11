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Руженцев оценил игру ЦСКА с «Галатасараем» после второго поражения на предсезонном турнире

Руженцев оценил игру ЦСКА с «Галатасараем» после второго поражения на предсезонном турнире
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Защитник ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал поражение армейцев от «Галатасарая» в предсезонном матче турнира Gloria Cup. Встреча завершилась со счётом 75:65 в пользу турецкой команды.

Gloria Cup
10 сентября 2026, четверг. 18:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
75 : 65
ЦСКА
Москва
Галатасарай: Иванович - 14, Смайлагич - 12, Мету - 12, Робинсон - 11, Балло - 9, Дурмаз - 4, Блейенберг - 4, Тунджер - 4, Коркмаз - 3, Хазер - 2, Текин, Шекероглу, Пьерр
ЦСКА: Руженцев - 14, Кливленд - 10, Уэйр - 8, Астапкович - 7, Карпенко - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 4, Антонов - 4, Курбанов - 4, Елатонцев - 2, Чадов, Зайцев, Ключенков

Для московского клуба это поражение стало вторым подряд на турнире. Ранее ЦСКА уступил «Бетсити Парме» в контрольном матче — 79:84.

«У нас получилась такая довольно физическая игра, много контакта. Считаю, что мы выступили лучше, чем, например, позавчера. Лучше играли в защите, пропустили меньше, особенно с игры. Наверное, по реализации сегодня у нас тоже не всё так гладко… Но это такие тактические вещи, которые будем продолжать нарабатывать.

Всё-таки это предсезонка, и мы не так долго ещё в этом сезоне вместе. Игра всё равно была для наших шагом вперёд. Показали борьбу. Да, проиграли, но думаю, что лучшее впереди», — приводит слова Руженцева официальный телеграм-канал ЦСКА.

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