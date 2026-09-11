Руженцев оценил игру ЦСКА с «Галатасараем» после второго поражения на предсезонном турнире

Защитник ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал поражение армейцев от «Галатасарая» в предсезонном матче турнира Gloria Cup. Встреча завершилась со счётом 75:65 в пользу турецкой команды.

Для московского клуба это поражение стало вторым подряд на турнире. Ранее ЦСКА уступил «Бетсити Парме» в контрольном матче — 79:84.

«У нас получилась такая довольно физическая игра, много контакта. Считаю, что мы выступили лучше, чем, например, позавчера. Лучше играли в защите, пропустили меньше, особенно с игры. Наверное, по реализации сегодня у нас тоже не всё так гладко… Но это такие тактические вещи, которые будем продолжать нарабатывать.

Всё-таки это предсезонка, и мы не так долго ещё в этом сезоне вместе. Игра всё равно была для наших шагом вперёд. Показали борьбу. Да, проиграли, но думаю, что лучшее впереди», — приводит слова Руженцева официальный телеграм-канал ЦСКА.