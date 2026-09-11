«Культура победителей». Жонатан Куминга объяснил решение продолжить карьеру в «Миннесоте»

Форвард Жонатан Куминга рассказал, какие факторы повлияли на решение продолжить карьеру в «Миннесоте Тимбервулвз».

«Разговоры с семьёй, также я доверил всё богу. Я молился об этом и просил направить меня и помочь принять лучшее решение. И я считаю, что это было лучшим решением для меня. Я хотел оказаться в команде с культурой победителей, и мне кажется, что из всех вариантов это была одна из лучших команд с такой культурой.

Как я уже говорил раньше, я пообщался со многими людьми в этой команде: с руководством, тренерами, некоторыми игроками. И атмосфера здесь оказалась именно такой, какую я искал. Думаю, именно это сделало моё решение гораздо легче», — приводит слова Куминги аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.