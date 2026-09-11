«Астана» объявила об уходе очередного игрока после решения не играть в Единой лиге

Казахстанская «Астана» в телеграм-канале объявила о расторжении контракта с центровым Аскаром Майдекиным. Баскетболист выступал за столичный клуб с сезона-2018/2019.

За время в составе «Астаны» Майдекин стал чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, а также представлял команду на международной арене.

«Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых побед!» — говорится в заявлении клуба.

Ранее клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Миодрагом Райковичем и 11 игроками команды. Тогда коллектив покинули Рустам Мурзагалиев, Вадим Щербак, Руслан Айткали, Владимир Иванов, Олег Балашов, Александр Жигулин, Роберт Пан, Сардал Абашидзе, Амирали Сулейменов, Владислав Исаенко и Магжан Сарсенгалиев.

Помимо этого, «Астана» также объявила об уходе спортивного директора Валериюса Соколоваса, который присоединился к клубу в 2024 году.