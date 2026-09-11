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«Клипперс» могут обменять разыгрывающего, чтобы компенсировать потерю пяти драфт-пиков

«Клипперс» могут обменять разыгрывающего, чтобы компенсировать потерю пяти драфт-пиков
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«Лос-Анджелес Клипперс» может рассмотреть обмен разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, чтобы компенсировать потерю пяти драфт-пиков в результате наказания НБА за нарушение правил обхода потолка зарплат. Об этом сообщил журналист Шон Девени.

Гарлэнд имеет ещё два года по действующему контракту на общую сумму $ 87 млн.

«Штраф из-за нарушения правил с Aspiration заставит «Лос-Анджелес Клипперс» пересмотреть свои планы на сезон-2026/2027. Если команда хочет вернуть пять драфт-пиков, которых лишилась в результате наказания НБА, обмен Гарлэнда — лучший шанс получить потенциально два выбора в первом раунде. Ожидается, что он будет регулярно фигурировать в слухах об обменах в НБА», — сообщает Девени в своей публикации на портале Heavy.

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