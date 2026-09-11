В РФБ показали, как выглядит международное сотрудничество организации в 2026 году

Российская федерация баскетбола (РФБ) представила основные итоги международной деятельности за 2026 год. Инфографика была опубликована во время выступления президента организации Андрея Кириленко на форуме «Экспо Баскет» — 2026.

В январе в Мюнхене, Германия, представители РФБ и ФИБА Европа обсудили «дорожную карту» поэтапного возвращения российских клубов и сборных к международным соревнованиям. В апреле Андрей Кириленко принял участие в заседаниях Центрального бюро ФИБА в Берлине, Германия.

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В мае молодёжная сборная России по баскетболу 3×3 среди игроков до 21 года получила допуск к международным турнирам и была заявлена в Лиге наций ФИБА. В июле делегация РФБ посетила Катар, Китай и Египет. В ходе поездки российские представители провели встречи с руководством FIBA China и основателем NYBO. Завершилась международная программа в августе в Женеве, Швейцария, где представители РФБ приняли участие в Академии ФИБА.

Стоит отметить, что 1 сентября ФИБА объявила о снятии ограничений с российских баскетболистов, тренеров, судей и других официальных лиц. Решение распространяется как на классический баскетбол, так и на баскетбол 3×3 и вступило в силу немедленно. Теперь отдельные российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под эгидой ФИБА, а официальные лица — получать назначения на матчи.

При этом возвращение российских сборных и клубов на международную арену пока не согласовано. Окончательное решение ожидается на заседании Центрального совета ФИБА в декабре 2026 года.