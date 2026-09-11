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ФИБА обратилась в МОК для создания комиссии по возвращению баскетболистов из России

ФИБА обратилась в МОК для создания комиссии по возвращению баскетболистов из России
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА разрешить российским спортсменам без ограничений участвовать в международных «челленджерах» по баскетболу 3×3, отметив, что организация также инициировала обращение в МОК о создании рабочей комиссии для проработки механизмов возвращения всех атлетов.

«Конечно, это большая новость, что нам разрешили без ограничений — особенно игрокам в баскетболе 3×3 — участвовать в международных «челленджерах».

Но я вижу второй момент, который многие в новости немножко пропустили, а именно: ФИБА инициировала обращение в Международный олимпийский комитет о создании рабочей комиссии о том, как возвращать, каким образом — какие должны быть инструменты для того, чтобы вернуть всех. Визы не даются, путешествия сопряжены с определённым риском — это самые важные моменты, которые, на мой взгляд, мы сейчас будем встречать сплошь и рядом», — сказал Кириленко во время форума «Экспо Баскет» — 2026.

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