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Йокич назвал, кто доставляет ему больше всего проблем, отдельно выделив всю «Оклахому»

Йокич назвал, кто доставляет ему больше всего проблем, отдельно выделив всю «Оклахому»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич назвал игроков и команды, против которых ему сложнее всего играть в НБА.

«Кто лучше всего меня опекает? Все! В лиге настолько же сильная защита, насколько сильное нападение. Ивица Зубац и Юсуф Нуркич — они такие же пухленькие, как и я, поэтому мне тяжело их сдвинуть с места. Руди Гобер. Я знаю, что люди говорят о нём всякое, но считаю его отличным защитником.

Он показал это в прошлом плей-офф. Джейлен Дюрен из Детройта, Уэнделл Картер-младший — они ниже ростом, но с ними тяжело. Вся команда «Оклахома-Сити»… Виктор Вембаньяма», — приводит слова Йокича аккаунт Basketball Sphere в социальной сети Х.

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