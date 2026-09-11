В Единой лиге рассказали о переговорах с ФИБА по турниру с участием зарубежных клубов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о переговорах с ФИБА по поводу проведения в сезоне-2025/2026 внутрисезонного турнира совместно с партнёром лиги.

«Ручной режим. Мы организовали внутрисезонный турнир с нашим партнёром. ФИБА в ближайшее время акцептует наш турнир. ФИБА даже не пыталась отменить нашу лицензию на проведение международного соревнования», — рассказал Кущенко во время форума «Экспо Баскет» — 2026.

Напомним, второй розыгрыш Winline Basket Cup состоится с октября 2026 года по март 2027-го. В турнире сыграют восемь команд: шесть российских — ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит», «Бетсити Парма» и «Уралмаш», а также два зарубежных клуба — «Игокеа» из Боснии и Герцеговины и сербский ФМП.

Формат соревнований не изменится: команды разделят на две группы по четыре участника, а победитель определится в «Финале четырёх», который пройдёт в марте 2027 года.