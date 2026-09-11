Александр Медведев оценил подготовку «Зенита» после бронзы на предсезонном турнире

Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги предсезонной подготовки команды, оценив выступление на турнире Кондрашина и Белова и обозначив задачи на предстоящие соревнования.

— Насколько довольны предсезонкой? Всё ли прошло по плану?

— Конечно, хотелось бы выиграть турнир Кондрашина и Белова, но столкнулись с потрясающей игрой команды МБА, которая не только «Зенит» обыграла, но и смогла в финале победить УНИКС. А у нашей команды задача была наиграть связи, чтобы игроки набирали форму.

Теперь у нас впереди Суперкубок, очень важное состязание, где будут играть иностранные команды, и у нас группа очень сильная. В любом случае всё нацелено на подготовку к чемпионату Единой лиги ВТБ. Ну и, конечно, Winline Media Basket Cup — тоже важное соревнование, в котором мы будем стремиться только к победам, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».