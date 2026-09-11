«Они должны мечтать играть в «Зените». Александр Медведев — о поиске легионеров

Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба по комплектованию состава на трансферном рынке в преддверии сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ. По его словам, новички должны не просто согласиться на переход, а мечтать играть в «Зените».

— Сколько легионеров или вообще игроков планируется на вход и на выход из команды?

— У нас две резервные позиции есть, но мы не будем с бухты‑барахты на кого‑то бросаться. Мы хотим — если эти легионеры к нам придут, — чтобы они, во‑первых, хотели и даже мечтали играть в «Зените» и были готовы играть с учётом требований, которые Душко Иванович предъявляет. К сожалению, сейчас не так просто найти таких игроков, которые, например, были у нас в чемпионской команде «Зенита».

И всё‑таки авторитет и репутация «Зенита» достаточно высоки, чтобы привлекать даже в этих сложных условиях топ‑баскетболистов. Но торопиться не надо. Хочу ещё раз обратить внимание: должны быть игроки, которые хотят и мечтают играть в «Зените», — цитирует Медведева «Матч ТВ».