«Слухи о жестокости сильно преувеличены». Медведев — о тренере «Зенита» Ивановиче

Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев рассказал об отношении игроков команды к главному тренеру Душко Ивановичу. Черногорский специалист возглавил санкт-петербургский клуб в июне. Контракт рассчитан до конца сезона-2028/2029.

«Выяснилось, что слухи о жестокости оказались сильно преувеличены, но, с другой стороны, конечно, он очень требовательный. Большие победы без труда, как и рыбку, не выловишь. Команда работает — да, тяжело. А кому сейчас легко? Поэтому цель очень проста — выйти на пик формы к началу чемпионата», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее Медведев оценил предсезонную подготовку команды.