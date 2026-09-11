Главный тренер «Фенербахче» рассказал о задачах команды после прихода двух игроков из ЕЛ

Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс рассказал о подготовке команды к новому сезону и отметил изменения в составе. В межсезонье турецкий клуб подписал двух игроков, ранее выступавших в Единой лиге: центрового Маркуса Бингэма из УНИКСа и защитника Джонни Джузэнга из «Зенита».

«Как и каждый год, мы очень ждём начала нового сезона. Мы очень довольны составом, который собрали, и той работой, которую проводили этим летом. Конечно, как всегда, нам нужно запастись терпением, усердно работать и быть готовыми.

Этим летом мы хотели добавить больше игроков, способных принимать решения и создавать моменты при владении мячом. Для меня это было самым важным. Мы хотели игроков, которые могут принимать правильные решения на любой позиции — с первой по пятую — и которые готовы бороться друг за друга на площадке. Именно это мы хотели улучшить. Думаю, в прошлом сезоне мы позволяли соперникам набирать слишком много лёгких очков. У нас были проблемы в защите из-за неправильных решений в нападении. Посмотрим, поможет ли нам более опытный состав улучшить ситуацию в этих компонентах», — приводит слова Ясикявичюса портал Basket News.