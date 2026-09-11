Куминга — о Болле: никогда не играл с человеком, который отдавал бы передачи так же хорошо

Новоиспечённый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Жонатан Куминга рассказал, что больше всего его впечатляет умение его сокомандника Ламело Болла отдавать передачи.

«Думаю, прежде всего его умение отдавать передачи. Вчера я смотрел, как он тренировался, видел, как он делает разные вещи. И то, как он пасует, это просто невероятно. За свою карьеру я играл со многими разыгрывающими, но никогда не играл с человеком, который отдавал бы передачи так же хорошо, как Ламело. Так что я с нетерпением этого жду. Я очень рад», — приводит слова Куминги аккаунт NBA Central в социальной сети Х.

Ранее Куминга рассказал, почему решил выбрать «Миннесоту» для продолжения карьеры.