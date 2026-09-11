15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Куминга — о Болле: никогда не играл с человеком, который отдавал бы передачи так же хорошо

Куминга — о Болле: никогда не играл с человеком, который отдавал бы передачи так же хорошо
Комментарии

Новоиспечённый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Жонатан Куминга рассказал, что больше всего его впечатляет умение его сокомандника Ламело Болла отдавать передачи.

«Думаю, прежде всего его умение отдавать передачи. Вчера я смотрел, как он тренировался, видел, как он делает разные вещи. И то, как он пасует, это просто невероятно. За свою карьеру я играл со многими разыгрывающими, но никогда не играл с человеком, который отдавал бы передачи так же хорошо, как Ламело. Так что я с нетерпением этого жду. Я очень рад», — приводит слова Куминги аккаунт NBA Central в социальной сети Х.

Ранее Куминга рассказал, почему решил выбрать «Миннесоту» для продолжения карьеры.

Материалы по теме
«Культура победителей». Жонатан Куминга объяснил решение продолжить карьеру в «Миннесоте»
Комментарии