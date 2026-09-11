Йокич рассказал, кем вдохновлялся в начале пути в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, как начинал свой путь в НБА, и назвал игроков, ставших ему примерами для подражания.

«После перехода в НБА примерами для меня стали Джамир Нельсон и Уилсон Чендлер. У нас с ними остался групповой чат, иногда связываемся. Часто о них вспоминаю. И Майк Миллер, но он тогда уже был постарше. Они были в зале каждый день. Бросали, тренировали штрафные, работали с весами.

Такой был психологический настрой, сделать хоть что-то каждый день. Так что это был отличный пример, не нужно умничать, просто делай так же. Потом годами нарабатываешь свои привычки, находишь свой путь. Сейчас ничего не изменилось. Из 300 дней я 295 в зале на тренировках», — рассказал Йокич в подкасте на YouTube-канале Jao Mile.