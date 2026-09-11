«Слащавый ублюдок». Экс-игрок НБА резко высказался в адрес Бена Симмонса

Экс-игрок НБА, а ныне защитник «Булазака» Патрик Беверли жёстко раскритиковал возвращение Бена Симмонса в североамериканскую лигу, назвав эту ситуацию несправедливой по отношению к другим игрокам.

«Прежде всего мне это вообще не нравится. Вообще не нравится. Я не считаю справедливым, что можно просто бросить баскетбол, а потом вернуться. Типа ты можешь уйти, не добившись большого успеха. Ты можешь уйти, потому что игра стала сложной, это стресс, ты плохо играешь, фанаты давят на тебя, пресса давит. Ты можешь просто уйти, а потом получить возможность вернуться.

При этом мы смотрим на Виктора Оладипо, который делает всё возможное, которому непросто, который смирил своё эго, поехал в Лигу развития, так? Мы видели, как Оладипо вкалывал перед кучей тренеров и генменеджеров, писал письма. И в итоге вы выбираете вот этого парня? Ты просто занял чьё-то место в составе. Он просто слащавый ублюдок. Ему нужно закрыть рот и просто начать играть в баскетбол», — приводит слова Беверли Yahoo! Sports.