Кущенко раскрыл, как Единая лига привлекает зрителей современными форматами

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о трансферных планах клубов, а также о ключевых направлениях развития организации — привлечении аудитории, медийных проектах и международной повестке.

«Одно из важных направлений развития Лиги ВТБ — это привлечение аудитории. В том числе благодаря качественной коммуникации с РФБ мы реализуем большой совместный проект по повышению интереса к нашему виду спорта, привлекаем внимание детей и студентов современными методами, разнообразными медийными форматами.

Наш главный проект, безусловно, Матч звёзд. Это уникальный зарекомендовавший себя продукт, который позволяет расширять аудиторию, привлекать блогеров и медийных личностей. И здесь у нас очень хорошие результаты: в прошлом сезоне мы вместе с партнёрами показали серьёзный рост по просмотрам на всех платформах.

Также мы продолжаем присутствовать в международной повестке: проводим турниры с дружественными странами, в том числе и за рубежом, как это было на прошлом Суперкубке в Белграде, организуем внутрисезонные соревнования с иностранными партнёрами — всё это повышает интерес к российскому баскетболу», — поделился Кущенко во время форума «Экспо Баскет» — 2026. Его слова приводит официальный сайт Единой лиги.