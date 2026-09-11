«Самые тяжёлые тренировки в моей карьере». Жбанов — о предсезонке в «Зените»

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов высказался о физических нагрузках на тренировках нового тренера команды Душко Ивановича.
— Как оцените своё физическое состояние после предсезонной подготовки?
— Когда узнал, как описывают такого требовательного тренера в плане физики, я немножко пересмотрел свою подготовку летом и более тщательно подготовился к этому сезону, поэтому чувствую себя замечательно.
— Насколько тяжёлыми были тренировки под руководством Душко Ивановича?
— Это, наверное, самые тяжёлые тренировки в моей профессиональной карьере за предсезонку.
— А силы остались после этой изнурительной работы?
— Да, мы получаем удовольствие от баскетбола, поэтому, независимо от того, тяжёлая или лёгкая работа, баскетбол всё равно приносит нам положительные эмоции, и силы остаются, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».