«Самые тяжёлые тренировки в моей карьере». Жбанов — о предсезонке в «Зените»

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Георгий Жбанов высказался о физических нагрузках на тренировках нового тренера команды Душко Ивановича.

— Как оцените своё физическое состояние после предсезонной подготовки?

— Когда узнал, как описывают такого требовательного тренера в плане физики, я немножко пересмотрел свою подготовку летом и более тщательно подготовился к этому сезону, поэтому чувствую себя замечательно.

— Насколько тяжёлыми были тренировки под руководством Душко Ивановича?

— Это, наверное, самые тяжёлые тренировки в моей профессиональной карьере за предсезонку.

— А силы остались после этой изнурительной работы?

— Да, мы получаем удовольствие от баскетбола, поэтому, независимо от того, тяжёлая или лёгкая работа, баскетбол всё равно приносит нам положительные эмоции, и силы остаются, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».