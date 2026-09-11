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Тренер «Автодора» Вергун: ждём, что игроки должны показывать целостный рисунок игры

Тренер «Автодора» Вергун: ждём, что игроки должны показывать целостный рисунок игры
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Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун рассказал о ходе подготовки к новому сезону Единой лиги.

«Подготовка идёт по плану. Мы с каждым днём лучше понимаем друг друга, проявляются лидеры, распределяются роли. Уже ждём, что должны показывать целостный рисунок игры, поскольку два матча позади и после второго была неделя подготовки. Хочется верить, что это время провели качественно и это повлияет на рисунок нашей игры и на командную игру — как в защите, так и в нападении», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».

Напомним, 44-летний белорусский специалист возглавил саратовский клуб в это межсезонье 2026 года.

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