Форвард «Зенита» Земский оценил готовность команды к новому сезону

Форвард «Зенита» Павел Земский заявил, что игроки вынесли для себя важные моменты после сборов в Сербии и Кубка Кондрашина и Белова.

— Павел, официальный старт сезона уже не за горами. Прошли сборы в Сербии, Кубок Кондрашина и Белова. Как оценишь готовность команды и её состояние?

— Я считаю, мы проделали хорошую работу, отлично подготовились в Сербии. Попробовали свои силы в товарищеских матчах, потом сыграли в Кубке Кондрашина и Белова. Вынесли для себя какие-то важные моменты, над которыми перед началом сезона нам ещё стоит поработать — что улучшить, в чём добавить, где что-то исправить. Поэтому считаю, что проделали качественную работу, — приводит слова Земского портал «Перехват».