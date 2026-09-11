Форвард «Зенита» Земский высказался о взаимодействии с тренером команды Душко Ивановичем

Российский форвард «Зенита» Павел Земский заявил, что ему и партнёрам комфортно работать под руководством Душко Ивановича, и отметил, что новый главный тренер налаживает командную атмосферу.

— Ты уже месяц работаешь с Душко Ивановичем. Как можешь охарактеризовать взаимодействие с ним?

— Мне вполне комфортно, да и всем ребятам. Он придерживается своих правил. Если выполняем всё как нужно, то всё будет прекрасно. Все уже друг к другу привыкли, к Ивановичу привыкли. Тренер делает хорошую работу и налаживает командную атмосферу, командную «химию», командную работу, — приводит слова Земского портал «Перехват».