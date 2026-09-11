«Может выйти смертоносное комбо». Дирк Новицки — о дуэте Ирвинга и Флэгга

Член Зала славы баскетбола Дирк Новицки оценил перспективы «Даллас Маверикс» в новом сезоне и высказался о связке защитника Кайри Ирвинга и звёздного форварда Купера Флэгга.

«За последние несколько недель я видел несколько роликов в соцсетях. Кайри выглядит отлично. Он по-прежнему резкий и взрывной. Увидеть Ирвинга на паркете вместе с Купером будет суперлюбопытно. Если они сыграются, может выйти смертоносное комбо. Главное, что нужно улучшить Куперу во втором сезоне – это бросок с дистанции.

Это откроет для него ещё больше возможностей для проходов под кольцо и передач на партнёров. Это следующий шаг в его развитии. Западная конференция очень сильна. Потребуется время, чтобы «Маверикс» снова вернулись на уровень финалистов НБА. Но если вы потребуете от меня прогноз, я выберу «больше 30 побед», – приводит слова Новицки The Stein Line.