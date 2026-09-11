«Парень молодец». Форвард «Зенита» Земский высказался об отъезде Егора Рыжова в NCAA

Форвард «Зенита» Павел Земский высказался об отъезде своего бывшего партнёра по команде Егора Рыжова в североамериканскую лигу NCAA.

— Твой многолетний партнёр Егор Рыжов выбрал другой путь развития карьеры и уехал в NCAA. Что думаешь по этому поводу? Посещали ли тебя когда-нибудь мысли попробовать себя за океаном?

— Честно, я просто делаю свою работу, работаю над собой. Сейчас есть хорошая возможность показывать себя здесь, на европейском уровне, и завоёвывать время и статус здесь. Егор выбрал для себя путь в Америке, это совершенно его право, ему этого хотелось. Парень молодец. Будем смотреть, болеть, поддерживать. Я на данном этапе пока хочу больше реализовываться здесь, в европейском баскетболе, показывать максимум в Петербурге, — приводит слова Земского портал «Перехват».