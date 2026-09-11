Звезда «Олимпиакоса» Монтеро: у команды невероятная игровая система. Нас снова ждёт успех

Звёздный защитник «Олимпиакоса» Жан Монтеро заявил, что в команде много талантливых игроков, и отметил необходимость сохранять постоянство в уровне игры.

«Всё невероятно! Команда предельно профессиональна. Очень хорошие партнёры, которые давно играют друг с другом. Сразу видно, что это настоящая команда. Все очень доброжелательны. Я хотел попасть в такую организацию, где остро чувствуешь, что действительно играешь в баскетбол. Команда доминирует в Евролиге. Теперь в статусе чемпионов. Профессионализм во всём. Моя задача – быть здоровым по сезону и отыграть все матчи. В итоге цель одна – взять Евролигу. Для себя хочу развиваться с каждым днём. Подойти к концовке сезона в лучшей форме. Но для начала сосредоточимся на попадании в плей-офф.

У команды невероятная игровая система. Слежу за ней уже три года. Думаю, нас снова ждёт успех. В команде столько талантливых игроков, что необходим особенный настрой, чтобы всё время действовать в одинаковом ключе и не быть эгоистичным. Надо этим заниматься. И помогать партнёрам, что тоже важно. Я сблизился с Коди Миллер-Макинтайром и Кори Джозефом, чья жена из Доминиканской Республики. Но все очень классные. Скромные и хорошие люди», – приводит слова Монтеро портал Sport24 GR.

Напомним, «Олимпиакос» является действующим чемпионом Евролиги.