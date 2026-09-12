«Сколько можно. Я словно в зоопарке». Йокич заявил, что устал от публичного внимания
Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заявил, что устал от всеобщего внимания.
«Скучаю по прежним временам. Меня всё больше утомляет популярность. Понимаю, как это прозвучит, но я все грубее отношусь к людям, которые ко мне подходят. Честно говоря, устал. Это моё личное время, я не делаю фотографий. Знаю, что это грубо, знаю, что люди просто меня не понимают. Но это длится уже 11-12 лет, сколько можно. Я словно в зоопарке», – рассказал Йокич в подкасте на YouTube-канале Jao Mile.
Напомним, Йокич в прошедшем сезоне НБА набирал в среднем 27,5 очка, делал 12,9 подбора и 10,6 передачи за 71 матч. «Денвер» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Миннесоте Тимбервулвз» (2-4).
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