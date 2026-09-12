Йокич объяснил, почему молодёжи не стоит брать с него пример

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заявил, что не считает, что молодёжи нужно брать с него пример, и что эта роль должна принадлежать семье и друзьям.

«Не думаю, что молодёжи нужно брать с меня пример. У меня есть хорошие и плохие стороны, но я всегда сам понимал, как правильно поступить. Не напиваться в 16 лет. Считаю, что публичные фигуры не должны слишком сильно влиять на молодёжь. Эта роль принадлежит семье и друзьям. Мне говорят: «Они берут с тебя пример». Не стоит. Я не делал этого в молодости. Хоть моё мнение и может быть непопулярным», – рассказал Йокич в подкасте на YouTube-канале Jao Mile.