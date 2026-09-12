Баскетболист Егор Дёмин рассказал о знакомстве с голливудским актёром Тимоти Шаламе

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о знакомстве с актёром Тимоти Шаламе. Ранее, в августе, баскетболист, по его словам, сыграл с голливудской звездой в баскетбол.

— Тебе вот доводилось уже с какими-нибудь звёздами познакомиться?

— Из Голливуда я познакомился недавно с Тимоти Шаламе. Крутой актёр. Я с ним познакомился недавно.

— А как он в общении?

— Говорят, что максимально простой. Я вот думаю, если бы я не знал, кто он, я бы и никогда в жизни не узнал. Максимально обычный парень, очень приятный по общению — никак не выдаёт себя статус. Он очень классный, — сказал Дёмин на YouTube-канале First&Red.