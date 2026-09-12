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Баскетболист Егор Дёмин рассказал о знакомстве с голливудским актёром Тимоти Шаламе

Баскетболист Егор Дёмин рассказал о знакомстве с голливудским актёром Тимоти Шаламе
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о знакомстве с актёром Тимоти Шаламе. Ранее, в августе, баскетболист, по его словам, сыграл с голливудской звездой в баскетбол.

— Тебе вот доводилось уже с какими-нибудь звёздами познакомиться?
— Из Голливуда я познакомился недавно с Тимоти Шаламе. Крутой актёр. Я с ним познакомился недавно.

— А как он в общении?
— Говорят, что максимально простой. Я вот думаю, если бы я не знал, кто он, я бы и никогда в жизни не узнал. Максимально обычный парень, очень приятный по общению — никак не выдаёт себя статус. Он очень классный, — сказал Дёмин на YouTube-канале First&Red.

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