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Игрок НБА Егор Дёмин назвал теннисиста, за игрой которого ему интересно следить

Игрок НБА Егор Дёмин назвал теннисиста, за игрой которого ему интересно следить
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о своём отношении к казахстанскому теннисисту Александру Бублику, занимающему 16-е место в рейтинге ATP. По словам баскетболиста, ему близок яркий и нестандартный публичный образ спортсмена.

«Мне нравится Бублик — именно в медийном плане. Мне сложно судить о его игре, потому что я не настолько хорошо в этом [теннисе] разбираюсь, но я видел некоторые хайлайты.

За ним очень весело наблюдать — в том числе за его образом и подачей. При этом его игра тоже кажется мне не такой классической, как у других атлетов, а в какой-то степени уникальной», — сказал Дёмин на YouTube-канале First&Red.

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