«Ребята из команды надо мной смеются». Егор Дёмин рассказал о трэш-токе в НБА

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как справляется с трэш-током на площадке.

— Тебе приходилось сталкиваться с трэш-током? Как ты с ним справлялся?

— Думаю, это индивидуально. Кто-то отвечает тем же, кто-то включает защитный режим и старается не реагировать. Для кого-то это становится мотивацией. Для меня, наверное, работает третий вариант: трэш-ток стимулирует и добавляет напора. Я думаю: «Хорошо, ты разговариваешь со мной таким образом — посмотрим, что будет». Это даёт мне уверенность и позволяет выложиться не на 100, а, грубо говоря, на 150%. Иногда я отвечаю. Правда, мне не всегда это нравится: порой становится стыдно.

Я рассказывал об этом ребятам из команды, и они надо мной смеются, потому что это неотъемлемая часть игры. Редко когда всё переходит на личный уровень. Конечно, некоторые игроки из-за этого вступают в конфликты, но в основном, как только они выходят за пределы площадки, всё нормально. В первый год меня это иногда немного выбивало из колеи. Но со временем я нашёл способы справляться с этим и не терять фокус, — поделился Дёмин на YouTube-канале First&Red.