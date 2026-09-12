Егор Дёмин ответил, кому тяжелее физически — баскетболистам или теннисистам

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о том, кому физически тяжелее — баскетболистам или теннисистам.

— Как тебе кажется, кому физически тяжелее — баскетболистам или теннисистам?

— Думаю, это два разных вида нагрузки. В баскетболе, конечно, много бега туда-обратно. Важны и расстояние, и интенсивность. Например, в футболе игроки преодолевают большие расстояния, но бег менее интенсивный: есть паузы, чтобы отдохнуть и восстановиться. В баскетболе нагрузка, как мне кажется, интенсивнее. Я не говорю, что она больше, чем в футболе. Просто это разные виды нагрузки.

То же самое и в теннисе: там гораздо больше латеральных перемещений, и это очень сложный вид спорта. Думаю, сравнивать эти виды спорта не совсем корректно — точнее, невозможно на таком уровне: ни футбол с баскетболом, ни их с теннисом или любым другим видом спорта. У каждого вида спорта своя специфика, — рассказал Дёмин на YouTube-канале First&Red.