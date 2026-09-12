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Егор Дёмин рассказал о необычных привычках перед матчами НБА и любимом перекусе

Егор Дёмин рассказал о необычных привычках перед матчами НБА и любимом перекусе
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о своих ритуалах и привычках перед матчами НБА.

— У тебя есть какие-то ритуалы подобного плана?
— В какой-то момент у меня был ритуал завязывания кроссовок: я всегда завязывал их в определённой последовательности — сначала левый, потом правый. Сейчас это больше проявляется в разминке и определённой рутине: есть небольшие привычки, которые я повторяю каждый раз, когда выхожу на площадку перед игрой. Я не хочу называть их ритуалами — скорее, это привычки, которые помогают мне сфокусироваться, потому что я выполняю их каждый раз.

То же самое касается еды: у меня есть определённые привычки. Например, в большом перерыве каждой игры я обязательно ем банановый хлеб. А в раздевалке у нас всегда есть арбуз — независимо от того, домашняя это игра или выездная. Это мои два обязательных перекуса в перерыве, — поделился Дёмин на YouTube-канале First&Red.

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