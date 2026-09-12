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Баркли оценил чемпионские перспективы «Лейкерс» в грядущем сезоне НБА

Баркли оценил чемпионские перспективы «Лейкерс» в грядущем сезоне НБА
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11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Чарльз Баркли оценил чемпионские перспективы калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне-2026/2027 НБА.

«Думаю, у «Лос-Анджелес Лейкерс» всё будет хорошо. Выиграют ли они чемпионат? Я так не думаю. Но лига становится лучше, когда в «Бостоне», «Лейкерс» и «Нью-Йорке» сильные составы», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.

В минувшем регулярном чемпионате «Лос-Анджелес Лейкерс» заняли четвёртое место в Западной конференции с 53 победами и 29 поражениями.

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