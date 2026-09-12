Источник: обмен Леонарда в «Торонто» не утверждён, но на уровне лиги задержки нет

Обмен форварда Кавая Леонарда из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Торонто Рэпторс» до сих пор официально не завершён, несмотря на завершение расследования НБА по делу о возможном обходе потолка зарплат. Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Источники, осведомлённые о ситуации, сообщают The Stein Line, что «Клипперс» и «Рэпторс» могут в любой момент совместно подать на утверждение НБА согласованный в июне обмен Кавая Леонарда. Очевидно, обе команды должны хотеть этого трейда, но мне сказали, что на уровне лиги задержки нет», — написал Стейн в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее Стейн сообщал, что «Рэпторс» стремятся завершить сделку, изначально приостановленную 9 июля, чтобы застраховаться от возможной дисквалификации Леонарда или аннулирования его контракта, по-прежнему твёрдо верят, что обмен состоится в согласованном виде. То же самое относится к Леонарду и его окружению.

При этом некоторые наблюдатели в лиге задаются вопросом, не затягивают ли «Клипперс» сделку намеренно — или не рассматривают ли нечто более радикальное — в отместку Леонарду за то, что он без возражений принял наказание лиги вместо того, чтобы воспользоваться правом на апелляцию. Согласно регламенту НБА апелляция по таким делам должна инициироваться самим игроком, а не клубом.