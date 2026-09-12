Женский чемпионат мира по баскетболу — 2026: расписание полуфиналов на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, состоятся полуфинальные матчи женского чемпионата мира по баскетболу — 2026, который проходит в Берлине, Германия. В рамках игрового дня запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стадии.

ЧМ-2026 (ж). 1/2 финала. Расписание на 12 сентября (время московское):

17:30. Франция — Германия;

21:00. Испания — США.

В первом полуфинале Франция впервые с 1953 года вышла на эту стадию турнира, а Германия впервые в истории добралась до полуфинала. Во втором матче американки в 11-й раз подряд сыграют в полуфинале чемпионата мира и рассчитывают выйти в финал в пятый раз подряд. Испания вернулась в топ-4 турнира после трёх подряд полуфиналов в 2010, 2014 и 2018 годах.