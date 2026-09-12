Новичок «Зенита» из США поделился ожиданиями от грядущего сезона Единой лиги

31-летний игрок санкт-петербургского клуба «Зенит» американец нигерийского происхождения Айк Ирэбу, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ. Первый матч питерцев намечен на 25 сентября, где они сыграют с «Уралмашем».

— Какие у тебя ожидания от сезона? Какая у команды цель?

– Я ожидаю, что продолжу становиться лучше каждый день. Это будет длинный сезон, поэтому я стараюсь готовиться шаг за шагом. Мне нравятся мои товарищи по команде, мне нравится тренерский штаб и персонал, поэтому ожидаю только хорошего, — сказал Ирэбу в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.