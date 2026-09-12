Новичок «Зенита» из США раскрыл, с кем из игроков команды успел подружиться

31-летний игрок санкт-петербургского клуба «Зенит» американец нигерийского происхождения Айк Ирэбу, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, рассказал, с кем из состава сине-бело-голубых уже успел подружиться.

– С кем из команды ты дружишь больше всего?

— Зависит от того, какой сегодня день. Мне нравятся все в команде, общаюсь и с Емченко, иногда Андре [Роберсон], иногда это Нэйт [Мэйсон], Алекс [Пойтресс], Кулагин… Всё зависит от дня, но все в команде очень крутые, — сказал Ирэбу в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Прошедший сезон Ирэбу начинал в «Валенсии», где провёл три матча и успел завоевать Суперкубок Испании. После перешел в «Варезу». В чемпионате Италии он набирал 16,5 очка и отдавал 4,9 передачи.

На международном уровне Ирэбу представляет сборную Нигерии. В её составе разыгрывающий стал серебряным призёром Афробаскета-2017, вошёл в символическую сборную турнира и принял участие в чемпионате мира 2019 года.