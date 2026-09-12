22-летний воспитанник «Зенита» ответил, готов ли продолжить карьеру в Северной Америке

22-летний воспитанник «Зенита» россиянин Павел Земский, выступающий на позиции форварда, поделился мнением насчёт возможности продолжить карьеру профессионального баскетболиста в Северной Америке.

— Летом Егор Рыжов и Михаил Дулкай уехали в NCAA. Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА. Как относишься к возможности поиграть в Северной Америке?

– Конечно, наверное, позитивно. Думаю, у каждого баскетболиста есть мечта сыграть в НБА, поэтому я абсолютно позитивно к этому отношусь. Но прежде всего нужно проделать работу, чтобы в дальнейшем попытаться тоже попасть туда и поиграть на высоком уровне. В принципе, любой баскетболист бьётся, работает и играет ради мечты.

— На предсезонке ты получаешь гораздо больше минут, чем было ранее. Входишь в сезон с оптимизмом?

– Да, в этот сезон абсолютно хочется войти с оптимизмом. В том сезоне удалось поиграть в аренде за «Автодор», поэтому немножко в другом статусе вхожу в этот сезон, — сказал Земский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.