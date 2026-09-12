Разыгрывающий защитник «Зенита» Ирэбу оценил свою физическую форму перед сезоном-2026/2027

Новичок баскетбольного клуба «Зенит» Айк Ирэбу оценил свою физическую форму в преддверии нового сезона и рассказал о работе с главным тренером команды Душко Ивановичем.

— Что думаешь о тренировках и сборах с Душко Ивановичем, было много слухов про это. Как оценишь свою форму?

— Моя форма становится лучше с каждым днём. Команда готова к долгому сезону. Мы проводим много времени в зале, становясь сильнее. Проводим тяжёлую работу, чтобы всё было хорошо, — сказал Ирэбу в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

31-летний американский баскетболист нигерийского происхождения подписал контракт с «Зенитом» на один год — до конца сезона-2026/2027. Прошедший сезон Ирэбу начинал в «Валенсии», где провёл три матча и завоевал Суперкубок Испании, после чего перешёл в «Варезу». В чемпионате Италии он набирал в среднем 16,5 очка и отдавал 4,9 передачи.