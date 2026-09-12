Айк Ирэбу оценил назначение Алекса Пойтресса на роль капитана баскетбольного «Зенита»

Новый разыгрывающий защитник «Зенита» Айк Ирэбу прокомментировал назначение центрового Алекса Пойтресса капитаном команды на сезон-2026/2027.

— Алекс Пойтресс стал капитаном «Зенита». Как тебе это решение?

— Я думаю, что это отличное решение я чувствую, что у Алекса есть именно тот настрой и правильное отношение, которое нужно капитану команды. Все смотрят на него как на лидера, и он очень хорошо с этим справляется, так что я думаю, что это отличное решение, — сказал Ирэбу в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Ранее главный тренер «Зенита» Душко Иванович объявил, что капитаном команды в новом сезоне станет американский центровой Алекс Пойтресс, а вице-капитаном — российский защитник Дмитрий Кулагин.