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«Мне нравится еда, её очень недооценивают». Новичок «Зенита» Ирэбу оценил жизнь в России

«Мне нравится еда, её очень недооценивают». Новичок «Зенита» Ирэбу оценил жизнь в России
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Новичок баскетбольного клуба «Зенит» Айк Ирэбу рассказал о жизни в России и Санкт-Петербурге после перехода в местную команду.

— Как тебе жизнь в России и Санкт-Петербурге?
— Россия действительно хороша. Петербург — это действительно красивый город. Я не особо много о нём знал раньше, но мне говорили много хороших вещей. И еда здесь очень хорошая. Мне нравится еда, её очень недооценивают. Мне нравится, что в городе светит солнце. Очень красивый город.

— Уже появились любимые места?
— Я ходил в один ресторан, Алекс [Пойтресс] и Андре [Роберсон] несколько недель назад отвезли меня туда, это было круто. Мне нравится ходить в рестораны. Я уверен, что скоро ситуация изменится, у меня появятся другие любимые места, — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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