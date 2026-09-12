15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — США. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Зенита» Земский рассказал, как проходят тренировки под руководством Ивановича

Форвард «Зенита» Земский рассказал, как проходят тренировки под руководством Ивановича
Комментарии

Форвард баскетбольного «Зенита» Павел Земский рассказал о тренировочном процессе под руководством главного тренера Душко Ивановича.

— Было много разговоров о тренировках Душко Ивановича. Как тебе они?
— Тренировки проходят достаточно плотно, качественно, с большой интенсивностью, но считаю, что это только плюс для нас, потому что менталитет, который даёт Душко Иванович, позволяет выигрывать. Я придерживаюсь того же мнения, поэтому для меня довольно-таки комфортно всё прошло, — рассказал Земский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Душко Иванович возглавил «Зенит» в июне 2026 года. Соглашение с черногорским специалистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

Читать далее:
Душко Иванович — о «Зените»: находимся достаточно далеко от идеала, есть куда расти