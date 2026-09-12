Форвард «Зенита» Земский рассказал, как проходят тренировки под руководством Ивановича

Форвард баскетбольного «Зенита» Павел Земский рассказал о тренировочном процессе под руководством главного тренера Душко Ивановича.

— Было много разговоров о тренировках Душко Ивановича. Как тебе они?

— Тренировки проходят достаточно плотно, качественно, с большой интенсивностью, но считаю, что это только плюс для нас, потому что менталитет, который даёт Душко Иванович, позволяет выигрывать. Я придерживаюсь того же мнения, поэтому для меня довольно-таки комфортно всё прошло, — рассказал Земский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Душко Иванович возглавил «Зенит» в июне 2026 года. Соглашение с черногорским специалистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.