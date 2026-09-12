«Объединяем под одним брендом Москву и Владивосток». Дёмин — о молодёжке «Динамо» в ЕЛ ВТБ

Владимир Дёмин, директор СШОР «Динамо» и отец игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, будет курировать процессы, связанные с молодёжной командой «Динамо» из Владивостока. В сезоне-2026/2027 «Динамо-2» выступит в Единой молодёжной лиге ВТБ.

— Как возникла идея молодёжной команды «Динамо» Владивосток в Москве и на какой стадии проект сейчас?

— Проект обсуждался задолго до вступления владивостокцев в Единую лигу ВТБ. Пару лет назад Эдуард Сандлер вышел на руководство Московской баскетбольной академии Москомспорта с предложением о сотрудничестве. Проект, который будет продвигать бренд «Динамо» и принесёт пользу молодым игрокам академии, сразу показался нам интересным. Сейчас, несмотря на трагическую гибель идейного вдохновителя Эдуарда Сандлера, проект находится в стадии реализации. Считаю, что это очень значительный шаг в развитии юношеского спорта под брендом «Динамо».

— Как он устроен и кто будет работать с командой?

— Проект реализуется в рамках соглашения между двумя нашими организациями. Академия выступает партнёром, который обеспечивает жизнедеятельность молодёжной команды и решает всё организационно-спортивные вопросы. С «Динамо-2» будут работать тренеры академии: старший тренер — Владислав Павленко, СШОР «Глория», помогать ему будет Денис Козырьков, СШОР «Динамо». Он же сейчас возглавляет команду ДЮБЛ «Динамо», которая уже седьмой год подряд формируется на базе СП СШОР «Динамо» Московской баскетбольной академии.

— В чём заключается лично ваша роль?

— Я буду координировать процессы, связанные с молодёжной командой «Динамо» Владивосток, оставаясь на пр